Covid: De Luca, Campania salva per misure di contenimento fatte prima e meglio degli altri

- "La situazione oggi in Campania è quella che conosciate tutti. Se dio vuole la Campania si è salvata: abbiamo retto onda contagio fine settembre\ inizio ottobre, abbiamo retto con misure di guerra per il nostro sistema sanitario. Oggi la Campania è scomparsa dai titoloni di giornali. Ci salviamo per due tre ragioni: perché abbiamo fatto filtro ad agosto per chi rientrava, secondo perché abbiamo chiuso le scuole un mese prima che a livello nazionale; terzo per le misure di contenimento prima degli altri nonostante attacchi e guerriglia. Queste misure ci hanno consentito di salvarci a oggi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)