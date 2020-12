Lazio: Borgomeo (Unindustria), automotive, infrastrutture e porto Gaeta per rilancio sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Automotive, porto di Gaeta, autostrada Roma-Latina, pedemontana di Formia, trasversale Sud. Sono alcuni dei punti sui quali ha incentrato la propria attenzione Francesco Borgomeo, nuovo presidente di Unindustria Cassino, nonché presidente della Saxa Gres e Saxa Grestone Spa, che si è presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, dove ha illustrato aspettative e progettualità per il rilancio del sud Lazio. "Sono molto orgoglioso della nomina di presidente della sede di Unindustria a Cassino - dichiara Borgome - e ringrazio il presidente Angelo Camilli e tutti gli imprenditori, in modo particolare quelli del Cassinate e del sud Pontino, oltre al past president Davide Papa, che ringrazio soprattutto per aver avviato la sede e consolidato le attività, che ora rappresentano un importante punto di riferimento e di vicinanza per gli imprenditori e le imprese del Lazio Meridionale". (segue) (Com)