Lazio: Borgomeo (Unindustria), automotive, infrastrutture e porto Gaeta per rilancio sud (2)

- "Innovazione e partecipazione, credo debbano essere le due parole chiave per il rilancio del territorio e per l’economia del sud del Lazio - continua il presidente di Unindustria Cassino Francesco Borgomeo -. Per il resto occorre fare una seria riflessione sulla politica industriale da portare avanti per il futuro, perché qui c’è un settore, quello dell’automotive, che conta circa 30mila occupati, senza considerare l’indotto; ed un importante settore farmaceutico, e di certo dobbiamo essere noi a rendere il territorio competitivo per le multinazionali, interagendo con loro, creando condizioni favorevoli per gli investimenti, riducendo i costi di produzione, creando infrastrutture e logistica. Solo così si potrà pensare di poter attrarre nuovi investimenti in un territorio che ha delle grosse qualità come ottime risorse umane, cultura del lavoro e senso del sacrificio. Gli altri presupposti vanno creati. Tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Il mio impegno - conclude Borgomeo - sarà quello di stare vicino a quegli imprenditori e a quelle imprese che su questo territorio lavorano e producono e che, per molti aspetti, sono il simbolo della ripresa economica della nostra regione". (Com)