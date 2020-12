Migranti: Bernini (FI), sbarchi continuano e maggioranza approva decreto-calamita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "gli sbarchi continuano, ma non fanno più notizia, come le fughe dai centri di accoglienza. Oggi - continua la parlamentare in una nota - un carabiniere in servizio di vigilanza è stato ferito a Porto Empedocle da un gruppo di tunisini che sono riusciti a far perdere le proprie tracce, ed è solo l’ennesima riprova di una gestione dei migranti fuori controllo. In questa situazione la maggioranza ha imposto al Parlamento la riforma dei decreti sicurezza, che farà da calamita a nuovi arrivi: è una scelta ideologica in palese contrasto con le drammatiche priorità del Paese che si prepara ad affrontare uno dei Natali più difficili della sua storia, e che aspetta da chi lo governa certezze economiche e sanitarie - conclude l'esponente di FI -, non certo il via libera a un’immigrazione senza freni che questi problemi invece li aggrava”.(Com)