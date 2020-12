Covid: De Luca, in Campania 119 casi di terapia intensiva, miglior dato tra grandi Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento 6,6 percento tasso positivi in Campania. Sono rico 119 ricoverati in terapia intensiva. Abbiamo nelle terapie intensive, a fronte dei ricoveri, 611 in Lombardia, 352 nel Veneto, il triplo della Campania in regione con un milione di abitanti in meno. 240 in Piemonte., 206 in Emilia Romagna, 311 nel Lazio. Noi 119. E da molti giorni non registriamo ricoveri in terapia intensiva". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)