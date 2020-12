Uruguay: coronavirus, record di nuovi casi con 547 contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A solo un giorno dall'annuncio delle nuove misure restrittive per combattere la diffusione della Covid-19, l'Uruguay ha registrato ieri un nuovo record di casi, con 547 nuovi contagi a partire da 8.695 test sviluppati. Epicentro della pandemia nel paese è la capitale Montevideo, con 357 test positivi. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 105 dall'inizio del primo caso rilevato nel paese, lo scorso mese di marzo. Secondo dati ufficiali del Sistema nazionale di emergenza (Sinae) sono 3925 le persone attualmente infette, delle quali 44 sono ricoverate in terapia intensiva. Il 30 per cento dei nuovi contagi, secondo dati del governo, non è riconducibile ormai a nessun contatto conosciuto, fattore che indica l'inizio della diffusione comunitaria del virus. Dall'inizio della pandemia il totale dei casi nel paese è invece di 11.436. (segue) (Abu)