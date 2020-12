India: coronavirus, vaccinazione inizierà con due gruppi prioritari e non sarà obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori sanitari e i lavoratori in prima linea faranno parte del primo gruppo prioritario della campagna vaccinale contro il coronavirus che il governo indiano lancerà “presto”; gli ultracinquantenni e le persone con meno di 50 anni ma affette da patologie rientreranno nel secondo gruppo prioritario. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma “consigliabile”. Lo ha reso noto il ministero della Sanità in un documento pubblicato sul suo sito per dare risposte a quesiti sugli aspetti sanitari e organizzativi. Per chiedere la somministrazione del vaccino occorrerà effettuare una registrazione online, corredata da una serie di documenti; la data e il luogo saranno comunicati per Sms. Il dicastero ricorda che l’India gestisce uno dei più grandi programmi di immunizzazione del mondo – che copre 26 milioni di neonati e 29 milioni di donne incinte – e che si stanno rafforzando i meccanismi esistenti. Finora due case farmaceutiche hanno chiesto all’ente nazionale di controllo sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), l’autorizzazione per l’uso di emergenza dei loro vaccini. La prima è stata Pfizer India, per il vaccino che la casa madre statunitense ha sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. A seguire il Serum Institute of India (Sii) per il vaccino dell’Università di Oxford e del gruppo anglo-svedese AstraZeneca, con cui collabora, che in India è chiamato Covishield ed è nella terza fase di sperimentazione. (segue) (Inn)