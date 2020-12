India: coronavirus, vaccinazione inizierà con due gruppi prioritari e non sarà obbligatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria farmaceutica indiana è coinvolta nello sviluppo di altri sette vaccini, tre dei quali indigeni. La società di biotecnologia Bharat Biotech di Hyderabad (Telangana), in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), ha appena iniziato la fase 3 del primo vaccino indigeno, il Covaxin, che utilizza il virus inattivato. La grande compagnia Zydus Cadila (o Cadila Healthcare) di Ahmedabad (Gujarat) ha avviato la fase 1 a luglio e la fase 2 ad agosto e potrebbe rendere disponibile un prodotto a marzo 2021. Zydus sta sperimentando due versioni del suo vaccino ZyCoV-D: uno che utilizza il Dna del coronavirus e l’altro il virus vivo attenuato del morbillo. Biological E, altra società biofarmaceutica di Hyderabad, con i partner statunitensi Dynavax Tech-nologies Corporation e Baylor College of Medicine, ha iniziato questo mese le prime due fasi della sperimentazione di un vaccino basato sugli antigeni, i cui risultati sono attesi per febbraio. (segue) (Inn)