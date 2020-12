Covid: De Luca, dramma Veneto smaschera propagandismo governo su meccanismo zone colorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete visto oggi situazione drammatica per il Veneto. A conferma di quanta cialtroneria ci sia nel meccanismo delle zone. Loro da sempre zona gialla: oggi il triplo terapie intensive della Campania. A loro mando un augurio: stanno pagando sulla propria pelle il propagandismo e le finzione del governo nazionale e non solo. Ai concittadini auguro di uscire presto da una situazione drammatica, nonostante la zona gialla". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)