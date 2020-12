© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mezze misure sulle scuole. Abbiamo l’abitudine a discuterne a prescindere dai dati. Qualcuno è in grado di garantirci che avremo insegnati e coperture per il 7 gennaio, che avremo migliorato i trasporti? Ma continuiamo a fissare date di apertura e poi verifichiamo, smentendo previsioni con realtà". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)