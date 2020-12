Recovery: De Luca, fronte meridionale contro scippo, inaccettabile 66 per cento fondi a Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardiamo al lavoro e all’economia, ai problemi che si presenteranno alla nostra attenzione. Intanto faremo battaglia con altri colleghi presidenti di Regione del Sud per avere erogazione fondi europei in maniera corretta. Cercheremo di mettere in piedi fronte meridionale per impedire un furto di decine di miliardi di euro ai danni del Sud". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "La prima ipotesi fatta dal governo è totalmente inaccettabile. Sui fondi perduti, il governo ipotizza il 66 percento al Nord e 34 al Sud. Deve essere il contrario: l’Europa ha deciso questi fondi proprio per recuperare il divario. Sui prestiti sarebbe inaccettabile squilibrio proposto da governo. Ci auguriamo che tutte forze del Sud, al di là delle bandiere di partito che non devono contare nulla. Si combatta senza lamentazione ma per difendere i nostri interessi". (Ren)