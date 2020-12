Bosnia: Di Maio, necessaria una vera riconciliazione per prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una vera riconciliazione in Bosnia Erzegovina ed un cambio culturale per mettere al centro gli interessi di tutti i cittadini e portare il Paese in una chiara prospettiva europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso dell’evento online dell'ambasciata italiana in Bosnia in occasione dei 25 anni degli accordi di Dayton. Il ministro ha ricordato come sia scolpito nella “memoria collettiva” il conflitto nella ex Jugoslavia che “resta un momento doloroso per tutti noi” e su cui “il tempo può lenire ma non cancellare del tutto sofferenze e il dolore”. Secondo Di Maio, quello che spetta al Paese è un “percorso non facile per costruire un futuro comune di pace e prosperità”. Per questo, ha rimarcato, “c’è bisogno di una vera riconciliazione nel Paese ed è con profondo rammarico e inquietudine che vediamo ancora spinte nazionaliste e una retorica in difesa di quanti commisero e furono complici di quelle inumanità”. (segue) (Res)