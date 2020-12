Bosnia: Di Maio, necessaria una vera riconciliazione per prospettiva europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È arrivato il momento di un cambio culturale che metta al centro tutti i cittadini del Paese al di là della religione o etnia”, ha proseguito il titolare della Farnesina evidenziando come nella prospettiva di adesione all’Unione europea, la Bosnia è impegnata nel piano di riforme in particolare sullo stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. “Lavorare per il futuro significa farlo per le giovani generazioni” ed è per questo che “l’Italia sarà sempre al fianco del Paese per una Bosnia davvero europea”, ha dichiarato il ministro auspicando che il 2021 possa essere l’anno della svolta per la concessione dello status di paese candidato all’adesione all’Ue. (Res)