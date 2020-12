© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ci è stato comunicato, ma lo sapevamo già, che non c’era alcuna ragione per commissariare Als Na1 niente di meno per infiltrazione camorristica. Ho chiesto io l’istituzione di un posto di polizia. Il Viminale ci ha comunicato che il lavoro va avanti tranquillamente". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)