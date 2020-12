Covid: De Luca, il 12 gennaio esercitazione generale su vaccini in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione Anti Covid non sarà un compito banale. Un po’ diverso da quella anti- influenzale. Bisogna registrare e preparare spazi adatti e poi procedere a somministrazione, poi sale per aspettare qualche minuto per verificare eventuali reazioni. Bisogna preparare unità mediche e infermieristiche necessarie. Il giorno 12 gennaio abbiamo fissato una sorta di esercitazione generale in tutta la Campania. E da allora tutto dovrà essere pronto: spazi, medici, task force delle vaccinazioni per Rsa. Dalla mattina del 12 gennaio a verificare che tutto sia in ordine. Lavorare alla tedesca, un’operazione militare. Pronti in tutto". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)