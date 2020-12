Covid: De Luca, feste saranno momento di raccoglimento e non consumismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo giorni difficili. Quest’anno non avremo Natale e Capodanno. Saranno giornate anche di sofferenza. Seguiamo il messaggio del Papa: avremo un periodo con meno consumismo e forse più raccoglimento nelle famiglie. Vi prego di essere responsabili. So che la tentazione di una cena o un pranzo è forte ma dobbiamo essere responsabili e capire che per un momento di calore umano noi rischiamo di far ripartire il contagio a metà gennaio, di complicare stagione della vaccinazione e di farlo con l’anno scolastico e il picco dell’influenza". Lo ha affermato in una diretta social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.: "Vi prego di essere consapevoli e responsabili. Facciamoci gli auguri a telefono, salutiamoci da lontano. Avremo poi tempo per incontrarci. Oggi no, manteniamoci con familiari residenti a vivere giorni di festa". (Ren)