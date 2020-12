Campania: De Luca, un miracolo approvazione bilancio senza ritoccare tributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato in giunta bilancio previsione 2021. Ci auguriamo di chiudere lavori il giorno 23. Garantiremo nel nuovo bilancio le politiche sociali: abbiamo fatto uno sforzo enorme per non aumentare di una virgola i tributi, comprendendo situazione difficile per famiglie e imprese. Ma non possiamo fare debiti. Per stare tranquilli avremmo dovuto ritoccare Irpef. Abbiamo deciso di contenimento di non ritoccare i tributi in Campania. è un miracolo, anche questo dal punto di vista del bilancio". Lo ha affermato in una diretta social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)