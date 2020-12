Lavoro: De Luca, governo istituisca ruolo nazionale Lsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo un’altra iniziativa rivolta a precariato. In primo luogo alla sanità con le stabilizzazione. E abbiamo fatto propsota al governo per Lsu: dare vita a un ruolo speciale a esaurimento finanziato dallo Stato. Sono misure di sostegno sociale che vanno finanziate dal governo. Non si possono caricare sui bilanci dei territori. L’obiettivo è quello di un ruolo nazionale unico per Lsu. Il problema riguarda le Regioni meridionali". Lo ha affermato in una diretta social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)