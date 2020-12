Speciale energia: Energias du Portugal vende 6 centrali idroelettriche a consorzio uidato da Engie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energias du Portugal (Edp) ha annunciato la vendita di sei centrali idroelettriche a un consorzio guidato da Engie per 2,2 miliardi di euro. Gli impianti sono situati nel nord del Portogallo, nel bacino del fiume Douro, e hanno una capacità di 1.689 megawatt. "Edp conserverà la sua posizione leader nel Portogallo, con una capacità si produzione energetica idroelettrica di 5,1 gigawatt" e "resterà il secondo più importante operatore idraulico della penisola iberica", ha fatto sapere la società. Il consorzio che ha acquisito le centrali è detenuto al 40 per cento da Engie, al 35 per cento da Crédit Agricole Assurances e al 25 per cento da Natixis-Mirova. (Frp)