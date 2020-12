Speciale energia: Farnesina, viceministra Del Re partecipa in videoconferenza a riunione della Iora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato in videoconferenza al 20mo consiglio dei ministri della Iora (Indian Ocean Rim Association), organizzazione regionale che ha l’obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti tra i Paesi membri e promuovere la cooperazione economica sostenibile, di cui l’Italia è partner di dialogo dallo scorso anno. Lo riferisce una nota della Farnesina. Come ricordato dalla vice ministra nel suo intervento, questa è la prima riunione del Consiglio dei ministri Iora alla quale l'Italia partecipa. "La Iora svolge un ruolo chiave nella regione dell'Oceano Indiano e siamo lieti che quest'anno in molte occasioni l'Italia sia stata in grado di condividere la sua esperienza e le sue idee sull'economia blu e le risposte al Covid-19, con webinar su pesca, acquacoltura, energia pulita e navigazione sostenibile.” – ha evidenziato Del Re, ricordando che l'Italia ha inoltre co-organizzato uno specifico Meeting Italia-Iora sullo sviluppo del turismo da crociera sostenibile, lo scorso ottobre. "L'Italia considera Iora un partner ideale per dare risposte concrete alla ripresa economica globale. Ora possiamo contare su un Comitato Italia-Iora, che raggruppa i principali attori italiani nell'economia blu, sia nel settore pubblico che in quello privato.” – ha proseguito e ha poi annunciato che nel 2021, l'Italia aumenterà ulteriormente la cooperazione con i membri Iora. “Abbiamo creato una piattaforma Italia-Iora, che sta già servendo online come catalizzatore per creare consapevolezza su Iora e opportunità di networking con i nostri partner nell'Oceano Indiano". "Anche alla luce dell'attuale crisi, faremo del nostro meglio per rafforzare la cooperazione tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano, due regioni con una grande ricchezza di risorse naturali, patrimonio culturale e diversità", ha concluso la vice ministra. (Com)