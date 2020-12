Speciale energia: Nwg Italia e Nwg Energia insieme ad Ant a Natale per sostenere assistenza domiciliare oncologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nwg Italia e Nwg Energia ancora una volta uniscono le forze a sostegno di Ant, fondazione no profit italiana che dal 1985 offre assistenza socio-sanitaria domiciliare, totalmente gratuita. Ogni giorno, grazie ad Ant Italia, i malati oncologici ricevono le fondamentali cure di medici, infermieri e psicologi nella sicurezza della propria casa. Inoltre, è stata attivata una mini-équipe attrezzata per garantire le adeguate terapie a coloro che, già assistiti dalla fondazione, sono risultati positivi al Covid-19 e non necessitano del ricovero ospedaliero. Ma tutto questo richiede un enorme sforzo aggiuntivo da parte di Ant. È quindi in questo contesto di emergenza e in un momento di minor reperibilità del personale sanitario, che Nwg Italia ed Nwg Energia hanno deciso di intervenire con una donazione che coprirà 500 visite durante le festività natalizie, una per ogni dipendente e per ognuno dei collaboratori più esperti. (Com)