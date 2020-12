Covid: Pirro (M5s), anche Casellati conferma necessità riforma titolo V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati "che, durante gli auguri di Natale con la stampa parlamentare, ha scelto di spogliarsi della sua carica super partes e attaccare il lavoro che è stato portato avanti da questo governo per far fronte al Covid-19, su una cosa ha sicuramente ragione: l'Italia ha ancora difficoltà sui vaccini anti-influenzali". Lo sottolinea in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama, Elisa Pirro. "Questo perché, come saprà anche lei, le Regioni non si sono approvvigionate nel modo idoneo, una programmazione errata che, insieme a problemi che ci sarebbero stati nella distruzione, ha creato un caos. Purtroppo la gestione sanitaria in capo alle Regioni ha mostrato tutti i suoi limiti e la riforma del titolo V della Costituzione sarà sicuramente una delle priorità da affrontare il prossimo anno".(Com)