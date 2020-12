Viabilità: Raccordo A1/A51, chiuso il ramo di uscita dello svincolo di piazzale Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano R06, per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 10 alle 16 di lunedì 21 e di martedì 22 dicembre, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna. In alternativa si potrà proseguire in direzione della A51 Tangenziale est di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo; in ulteriore alternativa, seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli, lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05. (Com)