Viabilità: Autostrade, incidente risolto tra Roma Sud e Torrenova direzione Gra

- Alle ore 12.30 circa, sulla diramazione di Roma Sud, è stato risolto l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra la barriera di Roma Sud e Torrenova in direzione del Gra all'altezza del km 16, che ha visto coinvolte due vetture, un autobus e un mezzo pesante. Sul posto sono stati assistiti dal 118 due passeggeri delle vetture coinvolte nel tamponamento e un passeggero dell'autobus, nessuno rimasto ferito in modo grave. Sul luogo dell'evento inoltre sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano disagi al traffico. Lo comunica Autostrade in una nota. (Com)