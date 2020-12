Romania: arrivano le sentenze finali nel caso di corruzione "fattoria Baneasa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate oggi le sentenze finali in Romania nel caso di corruzione e restituzioni illegali di terreni e proprietà, con un danno stimato a carico dello Stato romeno di 145 milioni di euro, su cui per anni ha indagato la Direzione nazionale anticorruzione della Romania (Dna). Secondo quanto emerso dalla sentenza odierna, un "gruppo criminale organizzato" di cui facevano parte imprenditori, politici, editori e persone della casa reale della Romania, tra i quali anche l'imprenditore Remus Truica (capo di gabinetto dell'ex premier Adrian Nastase), il direttore del quotidiano Evenimentul Zilei, Dan Andronic, gli imprenditori israeliani Tal Silberstein e Benny Steinmet e il principe Paul Lambrino, considerato nipote illegittimo di Re Carlo. Le sentenze di oggi si concretizzano in sette anni di carcere per Truica, tre anni e quattro mesi per il principe Lambrino, cinque anni per ognuno degli imprenditori israeliani e tre anni con sospensione per Andronic. Le persone coinvolte nel caso hanno preso illegalmente possesso di 28 ettari di terreno dell'ex Fattoria Reale di Baneasa e 47 ettari di foresta a Snagov. (segue) (Rob)