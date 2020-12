Romania: arrivano le sentenze finali nel caso di corruzione "fattoria Baneasa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri del Dna affermano che Paul di Romania - come lui stesso si definisce - ha rivendicato illegalmente i beni di suo nonno. I beni in realtà non furono mai di proprietà della Casa Reale, ma erano di proprietà dello Stato romeno, dati in uso alla famiglia reale. Nel 2006, Paul Lambrino ha venduto i suoi diritti di eredità a una società gestita da Remus Truica e controllata da una holding israeliana. Il gruppo sarebbe quindi riuscito ad acquisire terreni attraverso corruzione e protezioni di alto livello. Il gruppo avrebbe inoltre tentato di impadronirsi del castello di Peles (centro della Romania) e chiedere un risarcimento per il possedimento reale a Balchik (Bulgaria). Paul Lambrino sarebbe già scappato dalla Romania per recarsi in Portogallo, ricercato sulla base di un mandato d'arresto europeo. L'imprenditore Truica è stato invece fermato. (Rob)