Polonia: premier Morawiecki, non escludiamo limitazioni più stringenti contro il coronavirus

- Il governo della Polonia sta considerando ulteriori restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro, Mateusz Morawiecki, intervistato dal portale "wp.pl". Sono in corso discussioni politiche e con il presidente, Andrzej Duda. "Stiamo monitorando i dati e da essi dipendono ulteriori decisioni. Già oggi tuttavia vorrei fare un forte appello a comportarsi come se fosse in vigore un coprifuoco e come se fossero in vigore limitazioni più stringenti, anche per quanto riguarda gli spostamenti. La durata dei cambiamenti dipende dalla nostra disciplina", ha affermato. A detta degli esperti, spiega Morawiecki, gennaio e febbraio saranno mesi difficili, "pertanto dobbiamo dirci chiaramente che una terza ondata è dinanzi a noi". "Ancora una volta voglio assicurare che faremo il nostro possibile per limitare gli effetti del coronavirus sulle persone e sull'economia" e la Polonia "è pronta per cominciare le vaccinazioni", ha detto il premier a proposito delle dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per la quale queste potranno iniziare tra il 27 e il 29 dicembre. (segue) (Vap)