Polonia: premier Morawiecki, non escludiamo limitazioni più stringenti contro il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto ieri il ministro della Sanità ha annunciato una quarantena nazionale subito dopo le feste, che prevvederà la chiusura di alberghi, impianti sciistici e negozi non essenziali dal 28 dicembre al 17 gennaio. Sono stati annunciati anche un coprifuoco a Capodanno, dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 6 del primo gennaio, e la reintroduzione dell'obbligo di quarantena di dieci giorni per chi entra in territorio polacco. (Vap)