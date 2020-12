Alitalia: Lega, inaccettabile che Ita presenti nuovo piano industriale prima in conferenza stampa che in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo gravissimo che il consiglio di amministrazione di Alitalia, che peraltro è stato audito nelle commissioni competenti di Camera e Senato, in queste ore presenti il nuovo piano industriale in conferenza stampa invece di presentarlo prima in Parlamento". Lo affermano in una nota la deputata Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera, la senatrice Simona Pergreffi, capogruppo in Commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama, il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale del dipartimento Infrastrutture, e la deputata Federica Zanella. "La somiglianza con le modalità" del presidente del Consiglio, Giuseppe "Conte, che annuncia i Dpcm prima in televisione a reti unificati che nelle sedi istituzionali rammarica e preoccupa. Oltre all'evidente sgarbo istituzionale - proseguono i parlamentari - riteniamo che la nuova Alitalia parta con il piede sbagliato, smentendo peraltro quello che lo stesso ad, nonché il presidente, dissero due settimane fa proprio in commissione Trasporti alla Camera e cioè la profferta di leale collaborazione tra le parti, ma anche la garanzia da parte di Ita che, dopo aver presentato in quell'occasione semplicemente delle linee generali senza entrare nel merito dei numeri, prima della presentazione al pubblico del nuovo piano ci sarebbe stata una condivisione con il Parlamento. Come al solito prevalgono le modalità 'contiane'. Chiediamo che questa scorrettezza venga immediatamente rimediata e che i vertici di Alitalia vengano subito in commissione a presentare il nuovo business plan invece che agli organi di informazione".(Com)