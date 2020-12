Ue: accordo Consiglio su fondo per la pace da 5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto oggi un accordo politico sul Fondo europeo per la pace (Epf), che avrà un budget di 5 miliardi di euri per il periodo 2021-2027. Si tratta di un nuovo strumento globale fuori bilancio che finanzierà l'azione esterna con implicazioni militari o di difesa, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, con l'obiettivo di prevenire i conflitti, preservare pace e rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionali. Il Consiglio ha spiegato che l'obiettivo del fondo è non solo migliorare la capacità dell'Ue di prevenire e rispondere rapidamente a crisi e conflitti nelle aree in cui si trovano le minacce alla sicurezza più urgenti e critiche, ma anche di responsabilizzare i Paesi partner e le regioni e organizzazioni internazionali a fare lo stesso. Migliorerà la capacità dell'Ue di rafforzare la capacità dei Paesi terzi di prevenire e rispondere alle crisi e di proteggere meglio le proprie popolazioni. (segue) (Beb)