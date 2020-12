Ue: accordo Consiglio su fondo per la pace da 5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo strumento "fuori bilancio" avrà un budget di 5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 e sarà finanziato dai contributi annuali degli Stati membri dell'Ue. Farà parte di un approccio globale dell'Ue al finanziamento dell'azione esterna insieme, tra l'altro, allo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Ndici). Lo strumento consentirà all'Ue, per la prima volta, di integrare le attività delle sue missioni e operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) nei Paesi ospitanti con misure di assistenza, che possono includere la fornitura di attrezzature, infrastrutture o assistenza militari e connesse alla difesa, richieste da Paesi terzi, organizzazioni regionali o internazionali. Le misure di assistenza saranno accompagnate da valutazioni approfondite dei rischi e da salvaguardie.Il Fondo sostituirà l'attuale Fondo per la pace in Africa, il principale strumento utilizzato dall'Ue per contribuire al finanziamento delle operazioni guidate dall'Unione africana o dalle organizzazioni regionali africane. L'Epf consentirà ora all'Ue di contribuire al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte da partner in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, lo strumento sostituirà il meccanismo Athena, precedentemente utilizzato per finanziare i costi comuni operativi delle singole missioni e operazioni Psdc militari dell'Ue (Beb)