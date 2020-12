Legge Bilancio: Ruffino (FI), bene accoglimento mie proposte per sostenere attività turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Daniela Ruffino, dichiara: "Ho accettato la riformulazione al mio ordine del giorno alla legge di Bilancio con cui si prevede un impegno del governo per a sostegno del settore turistico, tra i più colpiti dalla crisi economica seguita alla pandemia. Auspico - continua la parlamentare in una nota - che il governo dia seguito all'impegno preso per sostenere tour operator e agenzie di viaggi che non hanno ricevuto contributo alcuno e sono stravolti travolti al punto di arrivare ad abbassare le saracinesche. In molti si sono indebitati per pagare affitti e costi fissi, perché è difficile stare dietro a una scrivania senza clienti". L'esponente di FI, poi, spiega: "Come previsto dall'ordine del giorno, è necessario creare dei corridoi turistici per rilanciare il settore, estendere a questo settore le agevolazioni previsti per altri, come la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dell'Imu e prolungare il credito di imposta al 60 per cento per i canoni di affitto, oltre che estendere la possibilità di cessione del credito a tutto il 2021". (Com)