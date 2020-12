Milano: Casa della carità lancia il progetto "Regaliamoci futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi, che interessano più di un terzo della metratura complessiva dell'edificio, sono la conseguenza di una riflessione sulla qualità degli spazi e sulla necessità di un maggior efficientamento della struttura, nell'ottica di una sempre più forte attenzione della Casa della carità alla sostenibilità ambientale. L'esplosione della pandemia ha poi drammaticamente dimostrato l'urgenza di questa ristrutturazione che si muove in due direzioni precise: la risistemazione di alcuni spazi dedicati alle attività sia diurne che residenziali, con l'obiettivo di rendere possibile, in caso di necessità, una netta separazione della struttura tra attività residenziali e attività diurne (sportelli, docce, guardaroba, ambulatori) e la valorizzazione degli spazi per aumentare la qualità dell'accoglienza e dei servizi, migliorare la vivibilità di stanze e appartamenti secondo gli standard dei regolamenti edilizi, per differenziare gli spazi sulla base della tipologia di accoglienza e per attuare interventi di efficientamento energetico (impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, sistema di climatizzazione, coibentazione coperture, infissi, illuminazione). Nella sua attuazione, "Regaliamoci futuro" prevede di attivare nuovi percorsi operativi e di ripensare i percorsi esistenti, per rispondere a due esigenze. Da una parte, reagire in maniera innovativa ai mutati bisogni delle persone in difficoltà, con un focus sul tema della salute, immaginando percorsi di cura ad alto livello per persone che presentano problematiche mediche (trapiantati, amputati, chemioterapie, disabilità permanenti, patologie post-acute ecc.), problematiche psichiatriche, problematiche comportamentali. Dall'altra parte, dar vita a servizi sempre più personalizzati a seconda delle esigenze e delle caratteristiche di ognuno. L'idea, in sintesi, è quella di tenere insieme in un unico luogo diverse tipologie di intervento delle quali si occuperanno equipe composte da persone con diverse specializzazioni e professionalità trasversali, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'approccio multidisciplinare che già caratterizza l'operare della Casa della carità. (segue) (Com)