Milano: Casa della carità lancia il progetto "Regaliamoci futuro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fianco della riorganizzazione degli spazi e dell'accoglienza, le nuove strategie individuate confermano la centralità, per la Casa, di una proposta culturale che trae il suo senso dallo stare in mezzo alle persone più vulnerabili, consapevoli che ciò che ne deriva è un bene per tutta la collettività. Per questo, il percorso di "Regaliamoci futuro" passa anche da un rilancio del SOUQ - Centro Studi sulla Sofferenza Urbana che, inserendosi nell'orizzonte dell'ecologia integrale promossa dall'enciclica Laudato si', integri i temi connessi alla giustizia sociale con quelli legati alla giustizia ambientale, a conferma che la forza originale della Casa della carità sta nel rimando continuo tra l'agire e il pensare, che anche nel futuro sarà favorito in modo che singole storie e singole fatiche di intervento e di cura si trasformino in voci collettive e forti di denuncia, in campagne cittadine, regionali e nazionali per la difesa dei diritti dei più deboli. Il 2021 sarà anche un anno di cambiamento per le attività e le forme di comunicazione con cui la Casa della carità vuole dare voce al suo futuro. È stato presentato il nuovo logo della Fondazione che, dialogando con il passato, reinterpreta in una chiave più moderna la fecondità dell'accoglienza di Abramo raccontata nell'episodio biblico delle Querce di Mamre, l'icona scelta dal Cardinal Martini per la Casa della carità all'atto della sua Fondazione. Sempre nei primi giorni del 2021 sarà online il nuovo sito della Casa, pensato per essere più essenziale e quindi accessibile. (Com)