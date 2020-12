Decreto Sicurezza: Caliendo (FI), rivedere Bossi-Fini ma Italia non è Bengodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bossi-Fini "va sicuramente rivista per rispondere a flussi migratori diversi da quelli del tempo in cui fu pensata ed approvata. Ma questo decreto non risolve un bel niente, anzi aggrava la situazione perché manda un messaggio sbagliato e molto pericoloso, secondo cui si fa credere ai potenziali migranti che l'Italia sia una sorta di Bengodi". Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, durante il dibattito sulla fiducia al dl Sicurezza. "Credo, invece, che attraverso il dibattito tra idee diverse si debba approntare un nuova legge che regoli l'ingresso legale nel nostro Paese. E credo che non si possa prescindere dall'azione dell'Europa per garantire alle popolazioni dell'Africa minime condizioni di esistenza. Purtroppo, da troppo tempo in Parlamento e fuori - ha sottolineato Caliendo - si registra uno scontro non fondato su idee diverse ma sulla necessità di affermare la propria idea come l'unica possibile. Bisogna modificare questo stato di cose affinché la funzione della politica possa essere diretta al servizio dell'interesse generale". (Com)