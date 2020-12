Mobilità: assessore Lazio, bene progetto polo verde Appennino centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I trasporti sono ancora oggi responsabili per una fetta importante delle emissioni di gas a effetto serra a livello europeo". Così in una nota Mauro Alessandri, assessore alla Mobilità e tutela del territorio della Regione Lazio. "Tra le 82 iniziative previste nella nuova Strategia europea per la Mobilità intelligente e sostenibile - aggiunge - vi è quella di assicurare che già entro il 2030 i viaggi collettivi programmati per percorsi inferiori a 500 km siano neutri in termini di emissioni di carbonio. Da questo punto di vista, l'alimentazione a idrogeno verde delle tratte ferroviarie non elettrificate è un'opzione alla quale la Regione Lazio guarda con grande interesse, specialmente nelle aree interne. Questo tipo di alimentazione appare infatti particolarmente adatta per continuare a garantire un servizio pubblico nelle aree dove sarebbe più difficile intervenire, garantendo al contempo l'obiettivo delle zero emissioni. Seguiamo da vicino il progetto di Sansepolcro-Sulmona a idrogeno."(Com)