Roma: Raggi, via o piazza a Carlo Azeglio Ciampi, auguri a moglie Franca per suoi 100 anni

- In occasione del centesimo genetliaco della signora Franca Ciampi, la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, le ha fatto pervenire i suoi calorosi auguri. "La sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, l'ha, fra l'altro, informata che, accogliendo la richiesta del Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita del presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi, avanzata dal prof. Stefano Merlini e dal presidente Giuliano Amato, la commissione consultiva di Toponomastica di Roma Capitale, lo scorso 4 dicembre, ha deliberato all'unanimità di intitolare al presidente Ciampi una via o una piazza della nostra città. L'intitolazione vuole essere un piccolo segno, non solo simbolico, del legame tra Roma Capitale e la massima istituzione della Repubblica italiana". Si legge in una nota del Campidoglio.(Com)