Lazio: assessore Pari opportunità, secondo appuntamento con progetto "Io non odio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina in diretta streaming su Youtube il secondo appuntamento di "Io non odio", il progetto speciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado promosso dalla Regione Lazio - assessorato al Turismo e pari opportunità con l'assessorato al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario. "Andiamo avanti nel nostro cammino contro l'odio. Una bellissima mattinata quella di oggi, dedicata alla straordinaria figura di Nilde Iotti, prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. Ringrazio le presidenti Livia Turco e Marisa Malagoli Togliatti per il loro contributo e Lunetta Savino per l'appassionata lettura di quello che fu il primo discorso d'insediamento nell'aula di Montecitorio", dichiara l'assessora alle Pari opportunità e Turismo, Giovanna Pugliese. (segue) (Com)