Lazio: assessore Pari opportunità, secondo appuntamento con progetto "Io non odio" (2)

- "C'è molto da imparare - conclude Giovanna Pugliese - dalla vita di una donna come Nilde Iotti, lo dico soprattutto alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole che oggi più che mai hanno bisogno di modelli a cui ispirarsi. Lo studio, la passione politica, il rispetto delle Istituzioni ed il rifiuto dell'odio come elemento di valutazione dell'altro". Il progetto 'Io non odio', giunto alla sua seconda edizione, prevede percorsi di condivisione culturale per le scuole attraverso diverse attività da declinare nell'ambito della programmazione scolastica per approfondire insieme alle studentesse e agli studenti il tema dell'odio nelle sue diverse sfaccettature. 30 scuole hanno già dato la loro adesione. Oltre 3.000 gli studenti coinvolti. Il progetto "Io non odio" ha ricevuto l'adesione da parte della Federazione nazionale stampa utaliana e di Articolo 21. (Com)