Speciale energia: M5s, Italia in pista in Europa per sviluppo idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive a Montecitorio sottolineano che "grazie al ministro Patuanelli il sistema Italia si prepara a giocare un ruolo centrale in Europa nella ricerca e sviluppo delle tecnologie per la produzione e la distribuzione di idrogeno verde. Lo conferma - proseguono i parlametari in una nota - la partecipazione del nostro Paese all'accordo di collaborazione con altri 22 Paesi a progetti di larga scala attraverso Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo) sull'idrogeno, il primo dei quali dedicato a 'Tecnologie e sistemi dell'idrogeno'". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Con gli investimenti che scaturiranno anche dalla Strategia nazionale attualmente sottoposta a consultazione pubblica, l'Italia potrà giocare un ruolo chiave in Europa nella produzione degli elettrolizzatori necessari a produrre idrogeno da fonti rinnovabili, ma anche di navi, aerei e veicoli commerciali alimentati a idrogeno. Altre applicazioni sono quelle legate alla decarbonizzazione degli impianti industriale e alle tecnologie per lo stoccaggio e il dispacciamento dell'energia. Per l'Italia - concludono i deputati pentastellati - è un'opportunità unica in termini di innovazione, crescita e posti di lavoro". (Com)