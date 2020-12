Speciale energia: Usa, hackerata anche l'Agenzia per la sicurezza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i bersagli statunitensi strategici violati dagli hacker russi ci sarebbero anche il dipartimento dell'Energia e l'Agenzia per la sicurezza nucleare di Washington. Quest’ultima è responsabile della custodia e del mantenimento in condizioni di sicurezza dell’arsenale nucleare statunitense. Lo riporta il sito "Politico". L’intelligence Usa è certa che ad operare sia stata una “agenzia di élite” dei servizi segreti russi. I vertici dell’intelligence ne hanno informato le commissioni competenti del Congresso. Molti i siti di massima sicurezza del governo federale statunitensi che hanno subito attacchi micidiali, tutti recenti, forse tuttora in corso, e riconducibili alla regia di Mosca. Joe Biden ha annunciato che responsabili e mandanti “pagheranno un prezzo sostanziale”, mentre Donald Trump non si è ancora espresso. T Gli hacker russi sono stati in grado di penetrare nei network di queste e di molte altre agenzie federali ("una mezza dozzina" secondo le fonti del Congresso). (Nys)