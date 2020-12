Speciale energia: Corea del Sud-Indonesia, firmato accordo di partenariato economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Indonesia hanno firmato oggi, 18 dicembre, un Accordo di partenariato economico globale (Cepa), culmine di sette anni di negoziati tra i due paesi. Il ministro del Commercio, dell'industria e dell'energia sudcoreano, Sung Yun-mo, e il suo omologo indonesiano, Agus Suparmanto, hanno posto la loro firma sul documento nel corso di una cerimonia a Seul. Il Cepa è a tutti gli effetti un accordo di libero scambio, che però estende la propria portata anche alla cooperazione in ambito economico. Quello firmato è anche il terzo accordo commerciale siglato dalla Corea del Sud con un paese dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), dopo quelli con Singapore e Vietnam. L'accordo bilaterale è il primo siglato da Seul con un paese membro dell'Asean dal lancio della "Nuova politica meridionale" voluta dal presidente Moon Jae-in, nel 2017. Rispetto al Regional Comprehensive Economic Partnership, l'accordo regionale approvato lo scorso 15 novembre cui aderiscono sia la Corea del Sud sia l'Indonesia, il Cepa prevede un'ulteriore riduzione delle tariffe dell'1,6 per cento da parte della Corea del Sud, e del 3,3 per cento da parte dell'Indonesia. (Git)