Speciale energia: Kuwait-Grecia, firmato contratto per gestione strutture importazione Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di Stato kuwaitiana per le industrie petrolifere integrate (Kipic) ha annunciato la firma di un contratto per l’attivazione e la manutenzione di strutture per l’importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) nella regione meridionale di Al Zour. Il contratto è stato firmato, secondo quanto riferisce un comunicato della compagnia kuwaitiana, con l’impresa greca Desfa, per una durata di sei anni. Secondo quanto si legge, lo sviluppo delle strutture per l’importazione di Gnl permetterà di ricevere 22 milioni di tonnellate di gas naturale all’anno. Il progetto, il primo nel suo genere in Kuwait, prenderà il via l’anno prossimo, e “realizzerà i più alti livelli di eccellenza operativa per gli impianti di importazione del gas naturale liquefatto”. (Res)