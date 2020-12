Speciale energia: Germania, Rwe avrà una divisione per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco per l'energia Rwe si doterà di un dipartimento per l'idrogeno presso la divisione per l'energia elettrica, Rwe Generation. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Al momento, Rwe ha attuato otre 30 progetti per l'idrogeno tra Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Il 7 dicembre scorso, il gruppo, principale produttore di elettricità in Germania, è entrato nel progetto NortH2 per la generazione di idrogeno verde, avviato nei Paesi Bassi a febbraio. L'obiettivo è utilizzare l'energia degli impianti eolici al largo delle coste olandesi al fine di produrre idrogeno per l'Europa nord-occidentale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa è portata avanti da un consorzio di cui fanno parte, oltre a Rwe, l'azienda per l'energia Royal Dutch-Shell (Paesi Bassi e Regno Unito), l'operatore di rete per il gas Gasunie (Paesi Bassi), il porto di Groninga (Paesi Bassi) e la compagnia petrolifera Equinor (Norvegia). (Geb)