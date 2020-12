Ue: Sassoli, dopo dieci mesi crisi bilancio positivo ma non siamo appagati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque, il bilancio è "positivo, ma non dobbiamo sentirci appagati perché il prossimo anno sarà altrettanto terribile" in quanto "non sappiamo quanto le condizioni di vita dei cittadini peggioreranno. E allora avremo bisogno di nuove invenzioni" come il riprendere "alcuni dibattiti, fatti nel passato" che riguardano "i criteri della crescita e del contenimento del debito". Su questo piano, "non parliamo dell'indipendenza della Bce, ma di meccanismi che dovranno essere inventati perché mutualizzare le spese non può essere considerato un tabù". Per Sassoli, se si fosse "dato retta ai sacerdoti dell'ortodossia finanziaria" l'Europa non avrebbe "dato inizio a una nuova storia". Per il presidente "si possono fare tante cose senza mettere in discussione i conti e l'ordine con cui mantenerli". Infine, il presidente ha sottolineato che c'è "una sfida grande che riguarda la vita dei cittadini" e che "per questo è sbagliato legarsi a tabù". "Abbiamo visto una grande concentrazione delle istituzioni europee" ed "è la stessa che chiediamo ai Paesi. Perché ora la partita si sposta negli Stati" con l'attuazione dei piani di recupero e resilienza. "La ripresa di tutti i Paesi sarà più efficiente se contribuirà a rendere l'Europa più forte e tutti dobbiamo sentirci parte dello stesso meccanismo. Credo che questo nuovo modo di guardare noi stessi sia molto importante", ha concluso. (Beb)