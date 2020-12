Conte: "Effetti della pandemia molto complicati, dall'Ue strumenti nuovi per affrontarli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti della pandemia di Covid-19 sono molto complicati, ma c’è consapevolezza maggiore da parte delle istituzioni europee di dover affrontare la crisi con strumenti nuovi ed un nuovo paradigma. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. L'Europa "si è fatta promotrice di iniziative espansive con obiettivi e finalità complessive”, ha aggiunto ricordando che “è stato compreso che non si trattava solo di tutelare il mercato europeo ma anche di rendere più resilienti i sistemi economici e sociali” dei vari Paesi. "E’ un’ottima notizia l’approvazione del Next generato Eu: siamo in dirittura finale per poter aggiungere questo nuovo strumento”, ha aggiunto il premier.Per il presidente del Consiglio, una volta ottenuti i finanziamenti dall’Europa, “non possiamo tradire le aspettative e perdere questo percorso” evolutivo “dell’approccio europeo. L’Italia deve porsi nella condizione di raccogliere” la sfida dei fondi europei “con la massima responsabilità”. Conte ha ricordato che in molti sostengono che “la pandemia avrà pesanti conseguenze” e che porterà “incertezza anche l’anno prossimo, se non addirittura nel 2022”. Secondo il capo del governo l’Italia deve essere “in prima linea, in trincea, per cogliere tutte le opportunità che l'Europa ha messo in campo. Il Pnrr dovrà offrire tutte le garanzie di non essere una cattedrale scritta su carta ma un piano efficace da realizzare nei tempi annunciati”. (Rin)