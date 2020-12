Legge Bilancio: Gariglio, accordo su emendamento Pd per settore aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Gariglio, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti della Camera, annuncia in merito alla legge di Bilancio che è stato "raggiunto l'accordo per stanziare 500 milioni per il settore aeroportuale. Con queste risorse - continua il parlamentare in una nota - verrà istituito un fondo destinato a compensare i gestori aeroportuali (450 milioni) ed i prestatori di servizi di assistenza a terra (50 milioni di euro per handling)". A proposito dell'emendamento presentato del Pd, Gariglio prosegue: "Il ministero dei Trasporti viene inoltre autorizzato ad erogare immediatamente, a titolo di anticipazione, fino a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali e fino a 35 milioni di euro alle imprese di handling che ne facciano richiesta. L'anticipazione consentirà di far fronte alla gravissima crisi di cassa delle imprese del settore". Per l'esponente democratico, "si tratta di un grande risultato frutto della determinazione del gruppo Pd alla Camera. Abbiamo fortemente voluto questa norma per salvaguardare la continuità aziendale dei gestori aeroportuali, che nel 2020 hanno registrato una riduzione di fatturato pari a 1,7 miliardi di euro. Riteniamo infatti che sia indispensabile mettere in sicurezza questo comparto, come hanno già fatto i principali Stati europei, perché gli aeroporti saranno indispensabili per garantire la ripartenza del turismo nel nostro Paese e la ripresa del business". (Com)