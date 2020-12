Covid: Zingaretti, nel Lazio zona gialla ha funzionato, ma durante festività non basta più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è evidente che la zona gialla ha funzionato, "ci siamo rimasti sempre, questo è positivo per l'economia e il commercio non avere restrizioni eccessive. Ma durante il periodo delle feste, in cui aumenta la frequentazione delle persone, non basta più: è inutile che giriamo attorno al problema. Rischiamo che gennaio e febbraio possano diventare drammatici. Quindi, bisogna intervenire". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di un evento all'ospedale San Camillo di Roma. "Io confido che si possa intervenire dentro una strategia nazionale e che nella giornata di oggi ci siano decisioni da parte del governo che permettano a tutti di orientarsi - ha ribadito il governatore -: ma qualora questo non avvenga, come Regione Lazio siamo pronti a prendere un provvedimento a livello regionale e in tempi rapidissimi, perché i commercianti, i ristoratori e i bar, che hanno collaborato, è giusto che abbiano delle certezze che bisogna dare in un tempo congruo che permetta a tutti di organizzarsi nella maniera più opportuna". (Rer)