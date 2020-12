Ue: Conte, non possiamo tradire aspettative su uso risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta ottenuti i finanziamenti dall’Europa, “non possiamo tradire le aspettative e perdere questo percorso” evolutivo “dell’approccio europeo. L’Italia deve porsi nella condizione di raccogliere” la sfida dei fondi europei “con la massima responsabilità”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. (Rin)