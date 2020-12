Imprese: Unicredit insieme alla Comunità di Sant’Egidio per il Progetto Emergenza Covid 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit sostiene la Comunità di Sant’Egidio nel lancio del Progetto Emergenza Covid 2.0. L’iniziativa prevede interventi di contrasto allo scivolamento in povertà assoluta della popolazione più colpita dagli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria e in stato di povertà o isolamento sociale. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il progetto è destinato a supportare i senza dimora, gli anziani, i nuclei familiari in stato di povertà di 30 città e comuni di 15 Regioni, in particolare nelle aree periferiche delle maggiori città italiane. "In un momento così difficile per il nostro Paese – ha dichiarato Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit - il nostro Gruppo sente la responsabilità e la necessità di fare la propria parte e dall’inizio della pandemia ci siamo attivati per supportare le comunità, i territori e le economie in cui siamo presenti. Il nostro sostegno all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, ci consente di portare un aiuto immediato e concreto a fasce deboli della nostra popolazione che stanno affrontando un periodo particolarmente complesso”. (segue) (Com)